Мир стал намного опаснее и находится на траектории большей угрозы — Минобороны Великобритании

15 февраля, 13:14
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Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Мир стал намного опаснее и находится на траектории большей угрозы, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Об этом сообщает ВВС.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Великобритании необходимо увеличить свои военные расходы в долгосрочной перспективе, Уоллес заявил, что мир стал «намного опаснее и нестабильнее».

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«Рябь распространяется далеко от Украины. Мы видим более напористый Китай. Мы видим более напористую Аль-Каиду, группу Аш-Шабааб в Восточной Африке. Радикализация и исламистский экстремизм распространяются по Африке довольно быстро и широко в настоящее время», — сказал он.

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По его словам, таким образом, мир находится на траектории большей угрозы.

Министр заявил, что война России против Украины продемонстрировала «цену опустошения» оборонных бюджетов по всей Европе после окончания Холодной войны.

https://www.youtube.com/watch?v=5G3pQv-MZ78
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Великобритания Война России против Украины Бен Уоллес

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