Мир стал намного опаснее и находится на траектории большей угрозы — Минобороны Великобритании 15 февраля, 13:14 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Мир стал намного опаснее и находится на траектории большей угрозы, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Об этом сообщает ВВС.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Великобритании необходимо увеличить свои военные расходы в долгосрочной перспективе, Уоллес заявил, что мир стал «намного опаснее и нестабильнее».

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«Рябь распространяется далеко от Украины. Мы видим более напористый Китай. Мы видим более напористую Аль-Каиду, группу Аш-Шабааб в Восточной Африке. Радикализация и исламистский экстремизм распространяются по Африке довольно быстро и широко в настоящее время», — сказал он.

По его словам, таким образом, мир находится на траектории большей угрозы.

Министр заявил, что война России против Украины продемонстрировала «цену опустошения» оборонных бюджетов по всей Европе после окончания Холодной войны.

