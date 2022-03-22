Министр обороны Британии потролил российские фейки снимком Петрова и Боширова

22 марта, 02:18
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Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Министр обороны Великобритании Бен Воллес заявил, что дела в России идут очень плохо, если они прибегают к пранкам и видеофейкам. Он упомянул о легендарных агентах «Петрове и Баширове».

"Не действия уверенного в себе правительства, но опять же после рассказа о памятниках Солсберийского собора, все возможно", - написал Уоллес.

Министр также проиллюстрировал свой твит фотографией двух российских агентов «Петрова и Боширова», которые, как было установлено, отравили Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. Затем они выступили на кремлевском телеканале и рассказали, что ездили в Солсбери как туристы. «смотреть на знаменитый шпиль собора».

Видео дня
https://twitter.com/BWallaceMP/status/1505975544525082630
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17 марта Воллес заявил, что ему позвонил по телефону самозванец, который представился премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. Вскоре он прервал звонок.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Великобритания Фейк Российская пропаганда Война России против Украины

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