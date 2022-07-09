Новый этап поддержки Лондона. Министр обороны Бен Уоллес посетил учения украинских военных в Британии 9 июля, 14:04 Бен Уоллес (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил украинских военных, прибывших на обучение в страну. Он назвал эту программу следующим этапом поддержки Лондоном ВСУ в борьбе с Россией.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

В рамках программы в ближайшие месяцы привлекут около 10 тысяч украинских бойцов и 1050 британских военнослужащих. Учения будут проходить на военных полигонах северо-восточного, юго-западного и юго-восточного регионов. Каждый курс продлится несколько недель, его будут проводить подразделения 11-й бригады содействия силам безопасности.

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«Используя опыт британской армии мирового уровня, мы поможем Украине восстановить ее силы и усилить сопротивление, защищая суверенитет своей страны и право выбирать собственное будущее», — заявил Уоллес.

Украинские военные пройдут курсы на основе базовой военной подготовки Великобритании. Она включает в себя обучение законам вооруженных конфликтов, владению оружием, оказанию первой медицинской помощи на поле боя, полевой технике, тактике патрулирования.

Великобритания долгое время поддерживала ВСУ в рамках учебно-тренировочной операции ORBITAL: в течение 2015 — 2022 годов подготовили 22 тысяч украинцев.

Во время визита в Киев премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут учиться до 10 тысяч солдат.



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