Глава Минобороны Великобритании отправится в Германию, чтобы обсудить финансирование Украины
Бен Уоллес (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отправится в Германию для обсуждения долгосрочного международного финансирования Украины.
Об этом сообщило британское Минобороны в Twitter.
Визит Уоллеса состоится на этой неделе.
«Поддержка Украины продолжается здесь и сейчас. Министр обороны Бен Уоллес на этой неделе отправится в Германию, чтобы обсудить долгосрочное международное финансирование для Украины», — говорится в сообщении.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что ВСУ достигают реальных успехов, освобождая южные регионы Украины.
По его словам, в настоящее время ВСУ используют как артиллерийские, так и наземные операции при контрнаступлении.
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