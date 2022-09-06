Глава Минобороны Великобритании отправится в Германию, чтобы обсудить финансирование Украины 6 сентября, 14:33 Бен Уоллес (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отправится в Германию для обсуждения долгосрочного международного финансирования Украины.

Об этом сообщило британское Минобороны в Twitter.

Визит Уоллеса состоится на этой неделе.

«Поддержка Украины продолжается здесь и сейчас. Министр обороны Бен Уоллес на этой неделе отправится в Германию, чтобы обсудить долгосрочное международное финансирование для Украины», — говорится в сообщении.

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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что ВСУ достигают реальных успехов, освобождая южные регионы Украины.

По его словам, в настоящее время ВСУ используют как артиллерийские, так и наземные операции при контрнаступлении.

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