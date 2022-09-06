Глава Минобороны Великобритании отправится в Германию, чтобы обсудить финансирование Украины

6 сентября, 14:33
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Бен Уоллес (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)

Бен Уоллес (Фото:Ritzau Scanpix/Philip Davali via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отправится в Германию для обсуждения долгосрочного международного финансирования Украины.

Об этом сообщило британское Минобороны в Twitter.

Визит Уоллеса состоится на этой неделе.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1567031288388886528?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1567031288388886528%7Ctwgr%5E75829922a0381044d8a0cc077a63553a0157134b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Fukr%2Fnews%2Fglava-minoborony-britanii-poedet-germaniyu-1662457611.html

«Поддержка Украины продолжается здесь и сейчас. Министр обороны Бен Уоллес на этой неделе отправится в Германию, чтобы обсудить долгосрочное международное финансирование для Украины», — говорится в сообщении.

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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что ВСУ достигают реальных успехов, освобождая южные регионы Украины.

По его словам, в настоящее время ВСУ используют как артиллерийские, так и наземные операции при контрнаступлении.

https://www.youtube.com/watch?v=p27aoFfA5pE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Великобритания Германия Война России против Украины Бен Уоллес

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