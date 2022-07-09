«Это был нелегкий выбор». Министр обороны Британии отказался участвовать в конкурсе на пост лидера Консервативной партии

9 июля, 15:30
Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес, один из фаворитов на должность премьер-министра страны, заявил, что не будет участвовать в конкурсе на пост лидера Консервативной партии.

«После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в конкурсе на пост лидера Консервативной партии», — написал он в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/BWallaceMP/status/1545732698567737344

Он поблагодарил своих коллег в британском парламенте за поддержку и пожелал удачи другим кандидатам.

«Это был нелегкий выбор, но я сосредоточен на своей текущей работе и обеспечении безопасности этой великой страны. Я желаю удачи всем кандидатам и надеюсь, что мы быстро вернемся к решению вопросов, для решения которых мы все избраны», — добавил он.

https://twitter.com/BWallaceMP/status/1545732703651348483
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Как сообщает Reuters, 52-летний Уоллес за последние месяцы обогнал главу МИД Британии Лиз Трасс и стал самым популярным членом правительства среди членов Консервативной партии благодаря тому, как он справлялся с кризисом из-за вторжения России в Украину.

Уоллес множество раз демонстрировал поддержку Украины и выступал за самые жесткие меры в отношении страны-агрессора России. Он заявлял, что даже после того как премьер-министр Борис Джонсон сложит свои полномочия, Великобритания и далее будет поддерживать Украину.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Великобритания Консервативная партия Бен Уоллес

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