Что роднит войну в Украине со Второй мировой? Американский генерал — о преступлениях российских военных и странном мышлении их командиров 26 июня, 05:12 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Дым поднимается над остатками здания, разрушенного в результате атаки РФ по Лисичанску Луганской области, 17 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Одной из общих черт полномасштабной войны России против Украины и Второй мировой являются ужасающая дикость, разрушения и убийства, которых мир не видел последние 80 лет. Такое мнение экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес выразил в интервью НВ.



Среди прочего, Ходжес обратил внимание на уголовные поступки российских военных, насилие над людьми — именно это, по его мнению, роднит эту войну со Второй мировой войной и преступлениями нацизма.

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«Конечно же есть отличия — пришли новые технологии, особенно в том, что касается дронов, да и оружие сейчас более совершенно, чем во Второй мировой войне, но мышление командующих российской армией, то, как они принимают решения, практически идентично временам Второй мировой войны», — сказал генерал.

Также он предположил, что украинцы могут выдавить россиян к черте, за которой они находились до 24 февраля, уже в этом году. Это, по его словам, возможно при таких условиях: если Украина получит все необходимое от стран Запада, а ее граждане будут продолжать бороться так же, как борются за свою землю сейчас, продолжая учиться воевать.

«Если же Запад не будет и дальше привержен помощи Украине в этой войне, то она действительно может затянутся на долгие годы», — добавил Ходжес.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины будет долгосрочной, поэтому союзники по Альянсу несут «политическое и моральное обязательство» не прекращать поставки оружия Киеву.

15 июня глава Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли, комментируя ситуацию на Донбассе, заявил, что Россия столкнулась со многими проблемами, в том числе логистикой, проблемой с моральным духом, руководством и т. д. По его словам, захват армией страны-агрессора Донбасса не является «неизбежным», хотя оккупанты имеют значительное преимущество по количеству артиллерии и дальности стрельбы.

24 июня в Пентагоне заявили, что украинские силы отступили из Северодонецка, чтобы «лучше защитить себя», а временная оккупация этого города — «очень небольшой выигрыш».

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