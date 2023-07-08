Ходжес о России после Путина: Никто в либерально-демократическом мире не будет иметь с ними дело

8 июля, 16:20
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Либерально-демократический мир не хочет иметь дело с Путиным или его преемником, считает Бен Ходжес (Фото:Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin via REUTERS)

Либерально-демократический мир не хочет иметь дело с Путиным или его преемником, считает Бен Ходжес (Фото:Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin via REUTERS)

Отставной натовский генерал Бен Ходжес убежден, что либерально-демократические страны мира не будут вести дел с Россией и после падения режима Владимира Путина.

Об этом Ходжес сказал в разговоре с NV к 500-му дню полномасштабной войны России против Украины.

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«Кто бы ни пришел после Путина, он не может быть хуже него. Он может быть таким же плохим, но не хуже. Но кто бы это ни был, он также будет слабее, потому что он унаследует разваленную армию. Он унаследует развалившуюся оборонную промышленность. Он унаследует дипломатическую позицию, которую никто не уважает. Никто в либерально-демократических обществах не будет иметь с Россией дело», — считает Ходжес.

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Он добавил, что, впрочем, остаются страны, которые продолжают отношения с Россией, несмотря на развязанную ею войну.

«Конечно, есть страны в Африке и на Ближнем Востоке, которые вполне довольны сотрудничеством с Москвой, но трудно представить, что Лаврова снова пригласят куда-то в Европу с таким же уважением, которое он имел до этого», — говорит отставной натовский генерал.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин Бен Ходжес Режим Путина Евгений Пригожин Война России против Украины

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