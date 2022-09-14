«Исторический кризис доверия». Мир должен быть готов к развалу России — генерал Бен Ходжес 14 сентября, 16:55 Бен Ходжес (Фото:US Army Europe/www.flickr.com)

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что мир должен быть готов к развалу страны-агрессора России.

«Становится все более очевидным, что Украина собирается выиграть эту войну и что Кремль столкнулся с историческим кризисом доверия. Действительно, теперь я считаю, что есть подлинная вероятность того, что обнаруженные слабости Владимира Путина настолько серьезны, что мы можем быть свидетелями начала конца — не только его режима, но и самой Российской Федерации», — написал он в колонке для The Telegraph.

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По мнению генерала, крах РФ может быть постепенным, но быстро может превратиться в внезапное, насильственное и неконтролируемое событие.

«Если мы не подготовимся к этой возможности так же, как мы не подготовились к распаду Советского Союза, это может внести огромную нестабильность в нашу геополитику», — считает он.

Годжес добавил, что видит не менее трех факторов, которые могут привести к развалу РФ.

«Первый — это падение внутреннего доверия к российской армии, традиционно являвшейся основой легитимности Кремля», — сказал он.

Генерал заявил, что российские мужчины массово избегают вербовки на войну, осознавая судьбу, которая их ждет на поле боя.

«Это обострило непропорциональную вербовку этнических меньшинств из Чечни и других народов на окраинах РФ — группы, которые легче всего использовать как пушечное мясо — что вызвало недовольство, которое трудно забыть», — сказал он.

Вторым фактором, который может привести к развалу РФ, по мнению Ходжеса, является ущерб, который понесла российская экономика.

«Потерю энергетических рынков, компенсировавшую отсутствие в стране современных отраслей промышленности, невозможно вернуть назад. Европейские правительства больше не будут полагаться на Северный поток 1, поскольку убедились, как легко можно его отключить, и уже делают долгосрочные инвестиции во внутренние энергоснабжения», — заявил он.

Третьим фактором, который может привести к развалу РФ, по словам генерала, является население России.

«Несмотря на то, что территория федерации в 70 раз превышает площадь Соединенного Королевства, ее население всего вдвое больше. Эти цифры усложняют достижение гражданской солидарности в лучшие времена, но теперь, когда метрополия находится в слабом положении, любое чувство национальной идентичности может быстро ухудшиться», — заявил он.



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