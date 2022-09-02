Белый дом запросит у Конгресса 11,7 млрд долларов на помощь Украине — Reuters

2 сентября, 19:42
Поделиться:
НВ

НВ

Президент США Джо Байден обратится к Конгрессу за экстренным финансированием в размере 11,7 млрд долларов на летальную помощь и бюджетную поддержку Украины, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом в пятницу, 2 сентября.

The Washington Post пишет, что Белый дом в пятницу попросил Конгресс выделить более 47 млрд долларов на борьбу с COVID-19 (22,4 млрд), обеспечение новых вакцин от оспы обезьян (4,5 млрд), укрепление обороны Украины (13,7 млрд) и устранение последствий наводнений в Кентукки (6,5 млрд).

Видео дня

По данным издания, деньги для Украины пойдут на военную технику, сбор разведданных и экономическую помощь.

Новость дополняется

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X