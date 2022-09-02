Белый дом запросит у Конгресса 11,7 млрд долларов на помощь Украине — Reuters 2 сентября, 19:42 НВ

Президент США Джо Байден обратится к Конгрессу за экстренным финансированием в размере 11,7 млрд долларов на летальную помощь и бюджетную поддержку Украины, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом в пятницу, 2 сентября.

The Washington Post пишет, что Белый дом в пятницу попросил Конгресс выделить более 47 млрд долларов на борьбу с COVID-19 (22,4 млрд), обеспечение новых вакцин от оспы обезьян (4,5 млрд), укрепление обороны Украины (13,7 млрд) и устранение последствий наводнений в Кентукки (6,5 млрд).

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По данным издания, деньги для Украины пойдут на военную технику, сбор разведданных и экономическую помощь.

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