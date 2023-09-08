Белый дом усиливает давление на спикера Палаты представителей для сохранения помощи Украине — CNN 8 сентября, 00:32 Кевин Маккарти (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Белый дом усиливает давление на спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, чтобы сохранить помощь Украине и финансирование последствий от стихийных бедствий.

Об этом пишет CNN.



В четверг, 7 сентября, Белый дом усилил давление на Кевина Маккарти, чтобы тот одобрил просьбу о связывании помощи Украине с увеличением финансирования помощи пострадавшим от стихийных бедствий в преддверии разборок по государственному финансированию.

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Этот толчок произошел в то время, как напряжение среди республиканцев в Конгрессе растет, а законодатели сталкиваются с дедлайном, чтобы избежать приостановки работы правительства. Белый дом призвал Конгресс принять законопроект о краткосрочных расходах, чтобы поддерживать работу правительства, пока лидеры Конгресса устраняют основные разногласия.

«Как и республиканцы в Сенате, спикер Маккарти должен сдержать свое слово относительно государственного финансирования. И он должен делать это таким образом, чтобы действовать по этим насущным вопросам, включая фентанил, национальную безопасность и реагирование на стихийные бедствия, а не нарушать свое обещание и поддаваться наиболее экстремистским членам его конференции, агитируя за безосновательный трюк с импичментом и закрытие», — Уайт. Об этом CNN заявил представитель Палаты представителей Эндрю Бейтс.

Белый дом также давит на Конгресс, чтобы он выполнил запрос Байдена на дополнительное финансирование, который требует более 24 миллиардов долларов дополнительного финансирования для поддержки Украины и 16 миллиардов долларов на помощь пострадавшим от стихийных бедствий.