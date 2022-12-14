Белый дом работает над предложением Украины по спецтрибуналу для России — Кирби 14 декабря, 23:38 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

CША изучают и отрабатывают инициативу украинской стороны по созданию Специального трибунала для расследования преступлений России.

Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

«О трибунале (под эгидой — ред) ООН, мы продолжаем изучать предложение и отрабатываем его», — отметил он.

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Кирби добавил, что США последовательно выступают за то, чтобы Россия была привлечена к ответственности за свои преступления.

«Абсолютно, они должны быть привлечены к ответственности за это», — подчеркнул представитель Белого дома.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал — фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

Верховная Рада 7 октября призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. До этого к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины.

В конце сентября президент Владимир Зеленский сформировал рабочую группу для создания специального международного трибунала.