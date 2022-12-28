Масштабная кампания. Администрация Байдена пытается помешать Ирану производить и передавать дроны России — NYT 28 декабря, 17:09 Учения с дронами на неизвестной локации в Иране (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Администрация президента США Джо Байдена развернула масштабную программу, цель которой — лишить Иран возможности производить и поставлять стране-агрессору России дроны для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собеседников в органах разведки, национальной безопасности и вооруженных силах.



По данным NYT, Белый дом активизировал усилия после того, как стало очевидно, что переданные РФ иранские беспилотники содержат западные компоненты, в том числе технологии американского производства.



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США помогают защитникам Украины нацеливаться на места, где оккупанты готовят беспилотники к запуску, — от футбольных полей до парковок. Также ряд американских компаний передали технологии и системы, которые позволяют Украине обнаруживать и отслеживать приближение вражеских дронов на большем расстоянии. Кроме того, США в рамках пакетов помощи поставили Украине другие технологии для борьбы с беспилотниками.

NYT пишет, что США также прибегают к помощи Израиля — государства с «долгой историей подрыва иранской ядерной программы». Так, на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с высокопоставленными представителями вооруженных сил и разведки Израиля углубление военного сотрудничества России с Ираном, в том числе передачу стране-агрессору ракет для атак на украинское гражданское население. Взамен Москва передает Тегерану военные технологии.

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон подтвердила, что Вашингтон пытается помешать производству дронов в Иране с помощью санкций, экспортного контроля и переговоров с частными компаниями, чьи компоненты использует Тегеран.

В материале сказано, что, несмотря на многолетние санкции в отношении оборонного сектора Ирана, иранские беспилотники до сих пор производят в основном из американских и западных компонентов. По словам представителей американской разведки, Иран использует при производстве беспилотников многолетний опыт в том, как расширять производство ядерных центрифуг и обходить экспортный контроль.

Так, иранская компания Qods Aviation, которую Великобритания, Франция и Германия считают ключевым производителем одного из двух типов дронов, используемых РФ, расширила свою линейку беспилотников, несмотря на волны санкций и на то, что она много лет включена в список поставщиков для ядерной программы Ирана.

После публикации фото внутренностей сбитых беспилотников, на которых были четко видны американские чипы, Белый дом поручил принять жесткие меры и обзвонить фирмы, которым принадлежали компоненты. Большинство ответило, что это товары «двойного назначения», оборот которых остановить практически невозможно. NYT отмечает, что администрация Байдена все равно старается это сделать и вводит новые санкции против компаний, связанных с производством и передачей дронов.

Инфографика: НВ

Также США, Британия, Франция и Германия требуют от генсекретаря ООН Антониу Гутерриша начать официальное расследование того, нарушают ли Москва и Тегеран условия ограничений ООН на экспорт современного оружия из Ирана. При этом помощники Гутерриша говорят, что сейчас не время рисковать разрывом соглашения с РФ об экспорте украинского зерна, проводя расследование, «выводы которого предсказуемы», пишет NYT.

19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана. По его словам, Тегеран передал оккупантам 250 дронов.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что страна-агрессор также пытается получить иранские баллистические ракеты и боеприпасы.

