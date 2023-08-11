Белый дом просит у Конгресса $200 млн для сдерживания ЧВК Вагнер в Африке 11 августа, 02:24 Белый дом (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Белый дом запросил у Конгресса США 200 млн долларов на противодействие деятельности ЧВК Вагнер в странах Африки.

Об этом говорится в сопроводительном письме директора Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг.



Там говорится, что администрация президента США Джо Байдена запрашивает средства на противодействие «дестабилизирующей деятельности» группы Вагнера, а также других «вредных российских действующих лиц» в Африке.

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«В том числе финансирование пойдет на укрепление демократических институтов и безопасности африканских стран», — говорится в сопроводительном письме.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувальского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.