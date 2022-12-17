Белый дом просит Конгресс выделить Украине еще $38 млрд — Салливан

17 декабря, 05:17
Поделиться:
Белый дом (Фото:REUTERS/Jim Bourg)

Белый дом (Фото:REUTERS/Jim Bourg)

Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс США о предоставлении Украине дополнительных почти 38 млрд долларов. Деньги пойдут на военную поддержку и гуманитарную помощь.

Об этом сообщил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, цитирует Голос Америки.

«Мы знаем, что наша работа состоит в том, чтобы продолжать нашу военную поддержку Украины, чтобы они были в лучшей возможной позиции на поле боя. И если и когда дипломатия созреет, они (украинцы – ред.) оказались в лучшей возможной позиции за столом переговоров", — сказал Салливан.

Видео дня

Читайте также:
Готовится новый пакет помощи. США усилят ПВО Украины — Белый дом
Читайте также:
США предоставят оборудование для быстрого восстановления объектов энергетики Украины — Ермак

Он добавил, что администрация президента США Джо Байдена делает все, чтобы Украина смогла отстоять свой суверенитет и территориальную целостность. Именно поэтому Белый дом обратился в Конгресс о предоставлении Украине дополнительных почти 38 млрд долларов на военную поддержку и гуманитарную помощь.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Джо Байден Белый дом Военная помощь Гуманитарная помощь Война в Украине Джейк Салливан Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X