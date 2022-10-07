Белый дом прокомментировал заявление Байдена относительно Армагеддона 7 октября, 23:14 Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Заявления президента США Джо Байдена о перспективе Армагеддона в свете заявлений Владимира Путина не основываются на новых разведывательных данных о возможности применения Россией ядерного оружия.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

Она добавила, что США серьезно относятся к ядерным угрозам со стороны РФ.

«Комментарии президента (США — ред.) подчеркивают то, что мы уже не раз говорили, а именно — насколько серьезно мы воспринимаем угрозы о ядерном оружии. Так же мы поступали, когда Россия делала такие угрозы в течение конфликта», — сказала она.

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Представительница Белого дома уточнила, что США не получали новых данных, связанных с ядерными угрозами РФ, и «не видят никаких причин менять развертывание стратегических ядерных сил».

7 октября президент США Джо Байден назвал перспективой Армагеддона ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. Он допускает, что РФ использует не «легкое тактическое оружие».

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

