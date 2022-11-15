Визитом в Херсон Зеленский показал, что Украина продолжит освобождать свои территории — Белый дом 15 ноября, 16:23 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский своим визитом в освобожденный Херсон показал, что Украина продолжит освобождать временно оккупированные территории, убежден представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Зеленский ясно дал понять во время своего визита в Херсон вчера, что они будут возвращать свои территории, чтобы восстановить свой суверенитет», — сказал Кирби в комментарии Bloomberg.

Видео дня

Он также подчеркнул, что Украина сама будет решать, когда и при каких условиях вести переговоры с Россией, а США будут и далее поддерживать Украину, чтобы она могла одержать победу на поле боя.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже развеваются украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

14 ноября Зеленский прибыл в Херсон с неанонсированным визитом.

Он вручил награды военнослужащим, отличившимся во время освобождения Херсона и области, а также участвовал в церемонии поднятия государственного флага в украинском городе.