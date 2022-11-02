Белый дом повторил, что не видит признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия

2 ноября, 14:49
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Джон Кирби (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джон Кирби (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Белый дом прокомментировал материал New York Times о том, что руководство войск РФ обсуждало ядерный удар по Украине. Вашингтон подчеркнул, что сейчас не видит признаков подготовки России к подобной атаке.

Об этом сообщает Reuters.

«С самого начала нам было ясно, что комментарии России о потенциальном применении ядерного оружия вызывают глубокую обеспокоенность, и мы относимся к ним серьезно», — сказал официальный представитель Белого дома Джон Кирби в среду, 2 ноября.

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Он подчеркнул, что признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия США сейчас не наблюдают.

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«Мы продолжаем следить за этим, насколько это возможно, и мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится к такому использованию», — сказал он.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Президент Владимир Зеленский не исключил, что страна-агрессор Россия может применить ядерное оружие против Украины, однако призвал не бояться агрессора.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Белый дом Войска РФ

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