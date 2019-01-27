Белый дом пригрозил "значительным ответом" на любое насилие в Венесуэле Вчера, 22:40 474 Цей матеріал також доступний українською EPA Джон Болтон EPA

Насилие или запугивание американских дипломатов в Венесуэле или лидера оппозиции Хуана Гуайдо вызовут ответную реакцию США.



Об этом советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил в Twitter.

"Любое насилие и запугивание в отношении американского дипломатического персонала, демократического лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо или самой Национальной ассамблеи представляет собой серьезное посягательство на верховенство закона и будет встречено значительным ответом", – написал Болтон в Twitter.

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2 — John Bolton (@AmbJohnBolton) 27 января 2019 г.

Он также отметил, что поддержка и контроль Кубы над силами безопасности и военизированными формированиями президента Венесуэлы Николаса Мадуро хорошо известны.

Cuba’s support and control over Maduro’s security and paramilitary forces are well known. 1/2 27 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил международный ультиматум о перевыборах и заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо нарушил конституцию страны.

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10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

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23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

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