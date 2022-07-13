Белый дом пообещал ответить на обращение Спартц к Байдену относительно Ермака 13 июля, 22:15 Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Белый дом пообещал ответить на обращение конгрессвумен Виктории Спартц к президенту США Джо Байдену с требованием проверить главу Офиса президента Андрея Ермака на возможные связи со страной-агрессором Россией.

«Мы ответим конгрессвумен должным образом, я не буду забегать вперед переписки по этому поводу», — сказал координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби в комментарии Голосу Америки.

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Он отметил, что сейчас Белый дом сосредоточен на общении с украинцами на всех уровнях — от помощников до президента Зеленского, чтобы убедиться, что США понимают потребности Киева. Также, по мнению президента США, Вашингтон делает все возможное, чтобы удовлетворить потребности Украины.

Комментируя поставки западного оружия в Украину, Кирби подчеркнул: как только оборудование оказывается в руках украинских вооруженных сил, оно становится собственностью Украины, а Вашингтон не диктует, как его будут использовать на поле боя.

«Мы, очевидно, разделяем обеспокоенность, высказанную членами Конгресса, ведь важно убедиться, что существует должная ответственность за оборудование, которые получает Украина», — ответил Кирби, добавив, что власти Украины готовы работать над подотчетностью и надзором за оружием.

9 июля Спартц обратилась с официальным письмом к Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ. Она сослалась на разведданные, призвав срочно подтвердить или опровергнуть эти «серьезные обвинения».

В МИД Украины резко раскритиковали ее обращение, назвав его «попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды» и «циничной манипуляцией».

Виктория Спартц стала первой в истории этнической украинкой, избранной в Конгресс США. Спартц родилась в Носовке Черниговской области и окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. В США переехала в 2000-м. В апреле 2022 года Спартц посетила Киев и разрушенные российскими оккупантами Бучу и Бородянку.

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