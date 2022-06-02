В Белом доме прокомментировали проведение кибератак против России

2 июня, 09:07
Цей матеріал також доступний українською
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала заявления главы Киберкомандования США генерала Пола Накасоне о проведении против России ряда кибератак в поддержку Украины.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом сообщает DW.

По ее словам, любая «наступательная киберактивность против России» не является нарушением политики США по предотвращению прямого военного конфликта с Россией из-за ее вторжения в Украину.

Видео дня
Читайте также:
Украина, США и другие. Пророссийские хакеры Killnet объявили войну десяти странам

Глава Киберкомандования США Пол Накасоне ранее сообщил, что Соединенные Штаты провели серию «цифровых операций» в поддержку Украины.

«Мы провели ряд операций по всему спектру: наступательные, оборонительные и информационные операции», — отметил он.

Он заявил о своей обеспокоенности рисками кибератаки со стороны России против США, подчеркнув, что активные действия против Москвы в киберпространства являются эффективным способом защиты как Америки, так и ее союзников.

Читайте также:
Канада делится с Украиной разведывательной информацией о киберугрозах — глава МИД

Генерал не стал подробно описывать эти действия, но объяснил, что атаки являлись законными, осуществлялись под полным гражданским и военным контролем и определялись политикой Министерства обороны.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Россия Белый дом Кибератаки Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X