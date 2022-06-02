В Белом доме прокомментировали проведение кибератак против России 2 июня, 09:07 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала заявления главы Киберкомандования США генерала Пола Накасоне о проведении против России ряда кибератак в поддержку Украины.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом сообщает DW.

По ее словам, любая «наступательная киберактивность против России» не является нарушением политики США по предотвращению прямого военного конфликта с Россией из-за ее вторжения в Украину.

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Глава Киберкомандования США Пол Накасоне ранее сообщил, что Соединенные Штаты провели серию «цифровых операций» в поддержку Украины.

«Мы провели ряд операций по всему спектру: наступательные, оборонительные и информационные операции», — отметил он.



Он заявил о своей обеспокоенности рисками кибератаки со стороны России против США, подчеркнув, что активные действия против Москвы в киберпространства являются эффективным способом защиты как Америки, так и ее союзников.

Генерал не стал подробно описывать эти действия, но объяснил, что атаки являлись законными, осуществлялись под полным гражданским и военным контролем и определялись политикой Министерства обороны.



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