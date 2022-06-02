В Белом доме прокомментировали проведение кибератак против России
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала заявления главы Киберкомандования США генерала Пола Накасоне о проведении против России ряда кибератак в поддержку Украины.
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Об этом сообщает DW.
По ее словам, любая «наступательная киберактивность против России» не является нарушением политики США по предотвращению прямого военного конфликта с Россией из-за ее вторжения в Украину.
Глава Киберкомандования США Пол Накасоне ранее сообщил, что Соединенные Штаты провели серию «цифровых операций» в поддержку Украины.
«Мы провели ряд операций по всему спектру: наступательные, оборонительные и информационные операции», — отметил он.
Он заявил о своей обеспокоенности рисками кибератаки со стороны России против США, подчеркнув, что активные действия против Москвы в киберпространства являются эффективным способом защиты как Америки, так и ее союзников.
Генерал не стал подробно описывать эти действия, но объяснил, что атаки являлись законными, осуществлялись под полным гражданским и военным контролем и определялись политикой Министерства обороны.
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