Белый дом отреагировал на задержание в России американского журналиста 30 марта, 20:09 Белый дом (Фото:REUTERS/Molly Riley)

В Белом доме заявили, что глубоко обеспокоены сообщениями о задержании в России гражданина США журналиста Эвана Гершковича, а также призвали американцев немедленно уехать из РФ.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Представители Белого дома и Госдепартамента разговаривали с газетой Wall Street Journal, а также связались с семьей журналиста, говорится в сообщении. Кроме того, Государственный департамент находится в прямом контакте с российским правительством по этому вопросу.

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«Преследование американских граждан российским правительством неприемлемо. Мы самым решительным образом осуждаем задержание Гершковича. Мы также осуждаем продолжающиеся преследования и репрессии российского правительства в отношении журналистов и свободы прессы», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она также призвала американцем не ездить в Россию, а тех кто, проживает или путешествует по РФ, немедленно покинуть страну.

В четверг, 30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича. ФСБ обвинила журналиста в «шпионаже». Это дело проходит под грифом «совершенно секретно», Гершкович своей вины не признает.