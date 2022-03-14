«Путин разгневан». В Белом доме отреагировали на авиаудар России по Яворивскому полигону 14 марта, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В Белом доме прокомментировали авиаудар России по Яворивскому полигону во Львовской области, который расположен в 20 километрах от Польши.



Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил в интервью CNN, что этот авиаудар является признаком того, что Владимир Путин «разгневан тем фактом, что его силы не достигают того успеха, который, как он ожидал, они добьются».

«Поэтому он увеличивает количество целей и пытается нанести ущерб в каждой части страны», — добавил Салливан.

13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области.

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Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет сбили в воздухе.

Жертвами авиаудара стали 35 человек, еще 134 были ранены.

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