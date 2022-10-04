«Они действительно на марше». Белый дом оценил успехи ВСУ на востоке и юге Украины 4 октября, 14:44 Белый дом оценил успехи ВСУ (Фото:Генштаб)

В Белом доме отметили, что за последнее время Украина достигла успехов на северо-востоке страны. Также есть успешное продвижение на юге.

Об этом в эфире телеканала ABC News заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

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«Они, действительно, на марше. И, как вы уже слышали от президента Байдена, мы будем и дальше делать все возможное, чтобы мы могли передавать им оружие, силы и средства, чтобы они могли развивать этот прогресс», — отметил он.

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Ранее в Пентагоне заявляли, что украинская армия находится на пути к достижению трех целей, которые она себе поставила.