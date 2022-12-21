США объявили о выделении Украине помощи на 1,85 млрд долларов, которая впервые включает Patriot 21 декабря, 18:52 В Вашингтоне готовятся к визиту Владимира Зеленского, 21 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США выделят Украине пакет помощи в сфере обороны на 1 млрд долларов, сообщает пресс-служба Белого дома в среду, 21 декабря.

В поручении президента США Джо Байдена госсекретарю сказано, что средства пойдут на оборонные изделия и услуги, военное обучение и подготовку.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Украина также получит дополнительную помощь на 850 млн долларов, которая включает систему ПВО Patriot.

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«Сегодняшняя помощь впервые включает в себя систему ПВО Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно большей высоте, чем ранее предоставленные системы ПВО», — сказано в заявлении Блинкена для журналистов.

Инфографика: НВ

21 декабря в Вашингтоне пройдет личная встреча президентов Украины и США — это первый заграничный визит Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ.

Сообщалось, что во время визита американский президент Джо Байден объявит о новом пакете помощи Украине на 1,8 млрд долларов, в который войдут ЗРК Patriot — об их передаче давно просил Киев. Эту информацию подтвердил журналистам неназванный представитель Белого дома.

9 декабря США объявили о пакете помощи Украине в сфере обороны на 275 миллионов долларов.