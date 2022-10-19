Обе палаты Конгресса США готовы поддерживать Украину до конца войны — Белый дом 19 октября, 20:08 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Белый дом убежден, что обе палаты Конгресса США поддерживают передачу помощи Украине и будут готовы оказывать военную и финансовую поддержку стране до конца войны.

Об этом сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в комментарии CBS News.

Ранее лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин МакКарти заявил о готовности сократить помощь Украине в 2023 году в случае победы на промежуточных выборах. Комментируя заявление МакКарти, Кирби напомнил, что республиканцы и демократы поддерживали помощь Украине в течение восьми месяцев российской войны против Украины.

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«Я думаю, все понимают, что поставлено на карту, а это больше, чем город Херсон или Харьков. Это идея суверенитета и то, как будет выглядеть система безопасности в Европе в будущем», — сказал он.

Кирби подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена будет работать «рука об руку с Конгрессом в будущем», когда речь идет о дополнительной финансовой поддержке Украины.

Он убежден, что обе палаты Конгресса, демократы и республиканцы, будут готовы оказывать поддержку Украине до окончания войны.

«Речь идет о двухпартийной поддержке в Конгрессе усилий, чтобы Украина смогла защитить себя и отстоять свой суверенитет. Потому что это действительно то, что поставлено на карту, помимо, конечно, буквально сотен тысяч украинских жизней, которые пострадали от этой войны», — сказал он.