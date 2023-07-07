Белый дом о «тайных переговорах» экс-чиновников США с Кремлем: Мы знали о дискуссиях, но не поощряли их 7 июля, 16:26 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Белый дом знал о «тайных переговорах» бывших чиновников США с близкими к Кремлю известными россиянами и главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в комментарии телеканалу CBS News.

Кирби подчеркнул, что Белый дом знал, что «определенные частные лица самостоятельно, без нашего активного участия или поддержки, вели переговоры с чиновниками РФ». Он добавил, что иногда администрации президента США Джо Байдена сообщали об этих встречах после того, как они состоялись.

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«Но я хочу четко заявить, что мы не поощряли эти дискуссии и не поддерживали их активным образом. Как сказал президент, ничего об Украине без Украины. Они должны участвовать в любых переговорах по этому вопросу», — заявил Кирби.

Ранее телеканал NBC сообщал, что группа бывших высокопоставленных чиновников по нацбезопасности США провела тайные переговоры известными россиянами и топ-чиновниками Кремля. По данным СМИ, переговоры проводились, чтобы создать основу для будущих переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что эта информация якобы является фейком.

Позже представитель Госдепа США сообщил, что Белый дом не санкционировал эти переговоры и добавил, что Вашингтон продолжит передавать оружие ВСУ, чтобы украинцы «могли вести переговоры с позиции силы, когда посчитают, что время пришло».