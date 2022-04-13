Белый дом о тактике армии РФ: Попытаются окружить и разбить силы Украины на Донбассе, продолжат наносить ракетные удары 13 апреля, 10:12 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Согласно прогнозам США, Россия попробует окружить и разбить украинские силы на востоке Украины.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, также армия РФ продолжит наносить воздушные и ракетные удары по остальной части Украине, чтобы максимально ослабить ее.

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«Мы также ожидаем, что этот этап конфликта может затянуться надолго. И у нас не должно быть иллюзий, что Россия скорректирует свою жестокую тактику», — отметила она.

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В связи с этим США сосредоточили внимание на продолжении оказания помощи Украине в сфере безопасности.

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