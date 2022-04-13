Белый дом о тактике армии РФ: Попытаются окружить и разбить силы Украины на Донбассе, продолжат наносить ракетные удары

13 апреля, 10:12
Цей матеріал також доступний українською
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Поддержи НВ

Согласно прогнозам США, Россия попробует окружить и разбить украинские силы на востоке Украины.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, также армия РФ продолжит наносить воздушные и ракетные удары по остальной части Украине, чтобы максимально ослабить ее.

Видео дня

«Мы также ожидаем, что этот этап конфликта может затянуться надолго. И у нас не должно быть иллюзий, что Россия скорректирует свою жестокую тактику», — отметила она.

Слушайте подкаст на эту тему

В связи с этим США сосредоточили внимание на продолжении оказания помощи Украине в сфере безопасности.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Россия Белый дом Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X