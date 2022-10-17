Белый дом не считает, что Путин принял решение применить ядерное оружие 17 октября, 18:39 Войска РФ регулярно проводят учения такого типа и США внимательно за ними следят (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Белый дом не видит признаков того, что российский диктатор Владимир Путин принял решение применить ядерное оружие против Украины, несмотря на ядерные учения российской армии.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в комментарии NPR.

Он подчеркнул, что войска РФ регулярно проводят учения такого типа и США внимательно за ними следят.

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«Мы не видим признаков, что в рамках этих учений или в другом контексте президент Путин принял решение применить ядерное оружие или оружие массового уничтожения в Украине», — сказал он.

Кирби добавил, что, по имеющимся признакам, учения проходят по тому же плану, как и в предыдущие годы.

21 сентября Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».

В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.