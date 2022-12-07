США не видят признаков передачи Ираном баллистических ракет России — Белый дом 7 декабря, 17:34 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США не видят доказательств того, что Иран передал России баллистические ракеты, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы знаем, что у него (российского диктатора Владимира Путина — ред) проблемы с пополнением запасов высокоточных боеприпасов», — сказал Кирби.

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При этом он подтвердил, что Иран продолжает передавать России дроны-камикадзе.

Ранее СМИ сообщали, что Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников.

6 декабря глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Иран так и не передал России баллистические ракеты.

Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников, и применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191. По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана.