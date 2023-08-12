Белый дом «не постесняется» попросить у Конгресса дополнительную помощь для Украины — Кирби 12 августа, 01:13 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

В администрации президента США допускают новое обращение в Конгресс с запросом о дополнительных средствах для помощи Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.



Он отметил, что объемы нового запроса Вашингтона в Конгресс объемом 24 миллиарда долларов для поддержки Украины обоснованы расчетами.

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«При этом сложно сказать, как долго будет продолжаться российская полномасштабная военная агрессия, соответственно нужно сделать все возможное, чтобы оценить потребности Украины в I квартале следующего финансового года (наступает в Штатах с октября 2023 года), и подать соответствующий запрос в Конгресс», — сказал Кирби.

Кирби также заявил, что если объем нового пакета для Украины окажется недостаточным, то правительство США «не будет стесняться снова пойти в Конгресс» с запросом о дополнительном финансировании.

«Если будем чувствовать, что нужно это сделать и попросить больше после I квартала, или если нужно будет внести изменения в то, что мы уже потребовали», — объяснил он.

Как сообщалось, президент США Джо Байден в четверг, 10 августа, запросил у Конгресса 40 миллиардов долларов экстренного финансирования, которое включает 24 миллиардов долларов для Украины и других стран пострадавших от войны.