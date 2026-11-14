После победы демократов на выборах Белый дом готовится к юридическому противостоянию (Фото: REUTERS/Aaron Schwartz)

Белый дом готовится противодействовать масштабным расследованиям Демократической партии , которые могут начаться после победы демократов на промежуточных выборах в США.

Администрация президента Дональда Трампа планирует не только препятствовать запросам Конгресса, но и рассматривать отдельные действия законодателей как возможные уголовные правонарушения, сообщает The New York Times 14 ноября.

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По данным издания, координировать соответствующую стратегию должен новый руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер. К ее разработке также привлекли Министерство юстиции и юридическую службу администрации президента.

В то же время демократы планируют провести масштабную проверку деятельности Трампа, его семьи, представителей администрации и крупнейших финансовых доноров президента.

В частности, сенатор Элизабет Уоррен, конгрессмен Роберт Гарсия и сенатор Ричард Блюменталь объявили о начале расследования в отношении Мередит О’Рурк, занимавшейся сбором политических пожертвований. Издание сообщает, что она организовала привлечение более 800 миллионов долларов на строительные проекты Трампа.

Законодатели выразили подозрения относительно возможной коррупции и оказания политических услуг в обмен на пожертвования. Представитель О’Рурк отверг обвинения, заявив, что президента Трампа невозможно купить.

Сам президент США, со своей стороны, призвал Министерство юстиции расследовать действия представителей Демократической партии. В публикации в социальных сетях он обвинил политических лидеров демократов в рассылке писем с угрозами многим людям и поручил ведомству незамедлительно проверить эти действия.

Впоследствии федеральный прокурор Южного округа Техаса Аарон Рейтц обратился к сенатору Блюменталю. Он предупредил законодателя о возможных серьезных юридических последствиях, если тот продолжит расследование в отношении спонсоров строительства бального зала Белого дома.

Генеральный прокурор США Тодд Бланш заверил, что на данный момент уголовные дела в связи с заявлениями будущих членов Конгресса не возбуждались. В то же время он не исключил такой возможности, если действия законодателей перейдут грань между критикой и угрозами.

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По словам Бланша, определенные угрозы могут влечь за собой уголовную ответственность, если их характер выходит за рамки дозволенного законом.

11 ноября газета The New York Times сообщила, что представители Белого дома угрожают членам Конгресса США и заявляют, что «агрессивные расследования», проводимые демократами в отношении действий президента Дональда Трампа и должностных лиц его администрации, могут быть квалифицированы как преступление.

26 октября издание Axios сообщило, что группа сенаторов-демократов требует от крупных банков и портов сохранять документацию, связанную с операциями с российским дизельным топливом.

Согласно письму, направленному компаниям и портовым властям, «любой импорт российского дизельного топлива в США вызывает серьезные правовые вопросы и может стать предметом судебных исков, а также расследования Конгресса».

Под письмом стоят подписи сенаторов-демократов Криса Кунса, Элизабет Уоррен, Рона Уайдена и Шелдона Уайтхауса. Они являются наиболее вероятными кандидатами в новом созыве Конгресса на посты председателей влиятельных комитетов — по международным отношениям, банковскому делу, финансам и судебной системе соответственно, резюмировало издание Axios.

5 ноября телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в Сенате сообщил, что Демократическая партия США планирует начать расследование действий администрации президента Дональда Трампа. В частности, сенаторы хотели выяснить, кто принял решение ограничить работу спутниковой системы Starshield в Украине.

По данным журналистов, комитет Сената по международным отношениям уже обратился к частным компаниям и государственным учреждениям с требованием сохранить документы и записи, которые могут стать доказательствами в ходе будущих расследований.

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Их планируют начать в январе 2027 года, после того как демократы получат большинство в Конгрессе, подытожили в CNN.