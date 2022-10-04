Белый дом продумывает ответ на любое применение Россией ядерного оружия 4 октября, 09:00 Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

США «продумывают» ответ на любое потенциальное применение Россией ядерного оружия.



Об этом в интервью CNN сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

«Мы следим за этим так внимательно, как только можем. И мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу стратегическую позицию сдерживания. Так что я думаю, вы знаете, что мы серьезно относимся к этим угрозам», — сказал он.

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По словам Кирби, пока нет никаких признаков того, что кремлевский диктатор Владимир Путин приступил к какой-либо подготовке к ядерному удару.

Он добавил, что США предприняли шаги для подготовки к ответу, если Россия применит ядерное оружие.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.