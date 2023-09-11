Белый дом близок к передаче Украине дальнобойных ракет с кассетными бомбами — Reuters 11 сентября, 23:02 РСЗО HIMARS, который применяет ракеты GMLRS (Фото:REUTERS / Eloisa Lopez)

Администрация президента США Джо Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большой дальности с кассетными бомбами, сообщает агентство Reuters в понедельник, 11 сентября, со ссылкой на четырех неназванных американских чиновников.

По словам трех собеседников агентства, после того, как США увидели эффективность применения кассетных боеприпасов, они рассматривают возможность поставок ракет ATACMS (дальность до 300 км) либо управляемых снарядов GMLRS (около 70 км), начиненных кассетными боеприпасами, либо тех и других.

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В случае одобрения любая из этих систем может быть оперативно передана Украине, пишет Reuters.

Два источника сказали, что администрация Байдена «стремится усилить» защитников Украины «в самый важный момент», когда на фронте «наметился прогресс. В то же время решение еще не принято и может быть отменено — Reuters напоминает, что Белый дом уже несколько месяцев не может принять решение по ATACMS, опасаясь, что их передачу воспримут как «слишком агрессивный шаг против России».

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что президент США Джо Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS.

ABC News со ссылкой на источники сообщало, что США, вероятно, добавят ATACMS в будущий пакет военной помощи Украине.

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Газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников писала, что США скоро планируют отправить Украине вторую партию кассетных боеприпасов, чтобы Силы обороны сохраняли динамику на южном фронте.

По информации The Washington Post, Белый дом поддерживает передачу Украине кассетных боеприпасов, которые можно запускать из РСЗО.

13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, но еще не использовала их. Он говорил, что такие боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя. В тот же день Пентагон подтвердил доставку кассетных боеприпасов в Украину.

В Минобороны Украины отметили, что будут использовать кассетные боеприпасы только в местах скопления российских военных, за пределами городов, чтобы избежать рисков для мирного населения.