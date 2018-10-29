29 октября 2018, понедельник

Белый дом: Вопрос о санкциях против Саудовской Аравии из-за убийства Хашкаджи еще открыт

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Сара Сандерс

Сара Сандерс

Президент США Дональд Трамп еще не принял окончательное решение касательно санкций против Саудовской Аравии из-за убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Об этом во время брифинга 29 октября заявила спикер Белого дома Сара Сандерс.

"Администрация оценивает разные варианты, мы сделаем заявление, когда решение будет принято", - заявила она.

По словам Сандерс, Белый дом выступит с официальным заявлением по делу Хашкаджи после анализа информации, которую директор ЦРУ Джина Хаспел получила во время визита в Турции.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

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