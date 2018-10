Белый дом: Вопрос о санкциях против Саудовской Аравии из-за убийства Хашкаджи еще открыт

Президент США Дональд Трамп еще не принял окончательное решение касательно санкций против Саудовской Аравии из-за убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Об этом во время брифинга 29 октября заявила спикер Белого дома Сара Сандерс.

"Администрация оценивает разные варианты, мы сделаем заявление, когда решение будет принято", - заявила она.

По словам Сандерс, Белый дом выступит с официальным заявлением по делу Хашкаджи после анализа информации, которую директор ЦРУ Джина Хаспел получила во время визита в Турции.

Sarah Sanders on the White House's response to Saudi Arabia over the killing of Jamal Khashoggi: "The administration is weighing different options, we'll make an announcement about what the decision of that action is" https://t.co/AfEIFrfeM5 pic.twitter.com/hZMzIOlC3I