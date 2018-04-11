Белый дом: Трамп считает Россию и Сирию ответственными за химатаку в Думе

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Сара Сандерс

Сара Сандерс

Президент США Дональд Трамп считает, что Сирия и Россия ответственны за химическую атаку в городе Дума в Восточной Гуте под Дамаском.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

На вопрос о том, что подразумевается под фразой Трампа "готовься, Россия, они прилетят", она ответила, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов действий против сирийского режима, и все эти варианты до сих пор обсуждаются.

"Сегодня прошла встреча президента и аппарата национальной безопасности. Встреча проходила под председательством вице-президента, и они обсудили множество вариантов", - сказала Сандерс.

Напомним, что 11 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в ответ на химическую атаку в Думе.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные", - заявил он.

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7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

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США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

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