Белый дом: Трамп считает Россию и Сирию ответственными за химатаку в Думе

Президент США Дональд Трамп считает, что Сирия и Россия ответственны за химическую атаку в городе Дума в Восточной Гуте под Дамаском.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

На вопрос о том, что подразумевается под фразой Трампа "готовься, Россия, они прилетят", она ответила, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов действий против сирийского режима, и все эти варианты до сих пор обсуждаются.

"Сегодня прошла встреча президента и аппарата национальной безопасности. Встреча проходила под председательством вице-президента, и они обсудили множество вариантов", - сказала Сандерс.

