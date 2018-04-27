Белый дом прокомментировал встречу лидеров Южной Кореи и КНДР 

США приветствуют встречу на высшем уровне между лидерами КНДР Ким Чен Ыном и Южной Кореи Мун Чже Ином, которая началась несколько часов назад.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы желаем корейскому народу всего наилучшего по случаю исторической встречи президента Республики Корея Мун Чжэ Ына с северокорейским лидером Ким Чен Ыном…адеемся, что в ходе переговоров удастся достигнуть прогресса для будущего, которое ознаменуется миром и процветанием для всего Корейского полуострова", - заявила она.

Она также поблагодарила "близкого союзника" США - Южную Корею за "координацию усилий" по подготовке американо-северокорейского саммита, который "запланирован на предстоящие недели".

Напомним, утром 27 апреля глава КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в демитализированной зоне.