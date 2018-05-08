Белый дом поздравил Путина со вступлением на пост президента и напомнил о праве людей на мирные протесты

Белый дом поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента РФ в четвертый раз.

В то же время пресс-секретарь Белого дама Сара Сандерс напомнила Путину о праве людей на мирные протесты, сообщает DW.

По словам Сандерс, у каждого человека есть право быть услышанным.

Инаугурация Путина, который был переизбран на четвертый срок в ходе выборов президента 18 марта, состоялась в Москве 7 мая.

Между тем, 5 мая в нескольких десятках городов России прошли массовые протесты под лозунгами "Он нам не царь" и "За право быть гражданином", организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Их участники выразили недовольство несменяемостью власти, а также социальными и экономическими проблемами.

В ходе акций были задержаны около 1600 человек, свыше 220 из которых - в Санкт-Петербурге и около 700 - в Москве.

Евросоюз и США осудили жесткие действия полицейских и массовые задержания демонстрантов.