Белый дом отреагировал на ракетную атаку Ирана по Израилю

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Белый дом поддержал Израиль на фоне сообщений об ударе Ирана по Израилю

Белый дом поддержал Израиль на фоне сообщений об ударе Ирана по Израилю

США осудили ракетный удар Ирана по позициям Израиля на Голанских высотах, сообщили в Белом доме.

"Соединенные Штаты осуждают провокационные ракетные атаки иранского режима из Сирии против израильских граждан, и решительно поддерживают право Израиля на самооборону", - говорится в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что "безрассудные действия" Ирана представляют серьезную угрозу международному миру и стабильности.

Вашингтон также заявил, что иранский Корпус Стражей Исламской революции несет полную ответственность за последствия своих действий, и призвал КСИР и движение Хезболла воздержаться в дальнейшем от провокационных шагов.

Напомним, что в ночь на 10 мая иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. Несколько ракет были сбиты израильской системой ПРО Железный купол.

В ответ израильские военные выпустили несколько ракет по территории Сирии. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате удара Израиля погибли по меньшей мере 15 человек.

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