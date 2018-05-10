Белый дом отреагировал на ракетную атаку Ирана по Израилю

США осудили ракетный удар Ирана по позициям Израиля на Голанских высотах, сообщили в Белом доме.
"Соединенные Штаты осуждают провокационные ракетные атаки иранского режима из Сирии против израильских граждан, и решительно поддерживают право Израиля на самооборону", - говорится в сообщении.
В Белом доме подчеркнули, что "безрассудные действия" Ирана представляют серьезную угрозу международному миру и стабильности.
Вашингтон также заявил, что иранский Корпус Стражей Исламской революции несет полную ответственность за последствия своих действий, и призвал КСИР и движение Хезболла воздержаться в дальнейшем от провокационных шагов.
Напомним, что в ночь на 10 мая иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. Несколько ракет были сбиты израильской системой ПРО Железный купол.
В ответ израильские военные выпустили несколько ракет по территории Сирии. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате удара Израиля погибли по меньшей мере 15 человек.
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