Белый дом отреагировал на "ядерные" угрозы Путина

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Стороны также обсудили поддержку Россией режима Башара Асада

Стороны также обсудили поддержку Россией режима Башара Асада

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что угрозы главы Кремля Владимира Путина относительно российского ядерного оружия являются "безответственными".

Как сообщается в официальном заявлении Белого дома, к такому выводу во время телефонного разговора пришли американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Лидеры согласились, что последние заявления президента России Владимира Путина относительно развития ядерного оружия были безответственными", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны резко раскритиковали продолжающиеся обстрелы Восточной Гуты в Сирии, которые продолжает режим Башара Асада при поддержке России и Ирана.

Ранее сообщалось, что Трамп обсудил скандальные заявления Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, 1 марта президент России объявил об успешном испытании и принятии на вооружение авиационного гиперзвукового оружия и испытаниях новой ядерной ракеты, которая по его словам, сможет преодолеть американскую систему ПРО.

НВ

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