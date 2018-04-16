Белый дом официально подтвердил, что США намерены вывести свои войска из Сирии

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Макрон убедил Трампа не выводить американские войска из Сирии, однако такие планы все же остаются

Макрон убедил Трампа не выводить американские войска из Сирии, однако такие планы все же остаются

Спикер Белого дома Сара Сандерс сделала заявление, в котором подтвердила намерение президента Дональда Трампа вывести американские войска и сократить участие страны в спецоперации в Сирии.

Об этом сообщает CNN.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрона сказал, что убедил Трампа не спешить с выводом американских военных из Сирии.

Сандерс добавила, что США продолжают принимать меры для разгрома Исламского государства и создания условий для предупреждения возвращения террористов. В то же время в Белом доме хотят, чтобы союзники взяли на себя большую ответственность как в финансовом, так и военном планах.

Трамп 3 апреля еще раз заявил о желании вывести войска из Сирии. Он уточнил, что решение по этому вопросу будет принято очень быстро в координации с другими странами. Позже Reuters сообщило, что Трамп на заседании Совета национальной безопасности согласился оставить американских военных в Сирии на "немного дольше" времени, чтобы получить окончательную победу над террористами Исламского государства.

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