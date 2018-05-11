Белый дом об ударе по Сирии: США поддерживают право Израиля на самооборону

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах заявил, что США поддерживают действия Израиля, который нанес удар по иранским позициям на территории Сирии в ночь на 10 мая.

По его словам, США "решительно поддерживают право Израиля на самооборону", сообщает Интерфакс-Украина.

"Действия Ирана как бы демонстрируют то, что Иран является игроком, на которого нельзя положиться", - сказал Шах.

Он подчеркнул, что Иран "вел деятельность по дестабилизации региона" до подписания ядерного соглашения и во время его действия.

В Белом доме уверены, что "последняя провокационная акция является еще одним примером того, почему президент принял это правильное решение для США" - выйти из ядерного соглашения.

Шах также добавил, что "иранская сделка была ошибочной с самого начала".

"Она не помешала Ирану в конечном итоге получить доступ к ядерному оружию. И не помешала иранской поддержке терроризма в регионе и дестабилизирующим действиям", - добавил заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Напомним, в ночь на 10 мая иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. Несколько ракет были сбиты израильской системой ПРО Железный купол.

В ответ израильские военные выпустили несколько ракет по территории Сирии. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате удара Израиля погибли по меньшей мере 15 человек.