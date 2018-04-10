Белый дом о химатаке в Сирии: Россия не справилась со взятыми на себя обязательствами

Официальный представитель Белого дома США Сара Сандерс заявила, что Россия не справилась со взятыми на себя обязательствами по уничтожению сирийского арсенала химического оружия.

Об этом она сказала, комментируя химическую атаку в сирийском городе Дума, сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент (Дональд Трамп) подчеркнул, что Россия и Иран разделяют ответственность за произошедшее, так как это было невозможно без их материальной поддержки", - добавила Сандерс.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе. Кроме того, представитель России Василий Небензя заявил, что химические атаки в Сирии были инсценированы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.