02 июня 2018, суббота

Белый дом начал подготовку к встрече Трампа и Путина - WSJ

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Путин и Трамп встречались уже два раза

Путин и Трамп встречались уже два раза

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что администрация президента США начала подготовку к проведению встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Источник издания в Белом доме собщил, что переговоры находятся на начальной стадии, а их инициатором является посол США в РФ Джон Хантсман.

"Организация официальной встречи между Трампом и Путиным - это проект посла Хантсмана, который находится в работе непрерывно на протяжении многих месяцев" - заявил источник издания.

Если встреча пройдет, то это станут третьи переговоры Трампа и Путина.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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