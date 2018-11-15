Белый дом изучает способы высылки проповедника Гюлена, чтобы "утихомирить" Турцию - NBC

Белый дом рассматривает возможность высылки из США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Турция считает главным террористом и обвиняет в организации попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, сообщили NBC News несколько американских чиновников.

По данным собеседников, таким образом Вашингтон хочет "успокоить" президента Турции Реджепа Эрдогана с тем, чтобы Анкара ослабила давление на правительство Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи.

NBC News отмечает, что сотрудники администрации Трампа обратились к федеральным правоохранительным органам с просьбой изучить законные способы высылки исламского проповедника. В том числе рассматривается возможность его экстрадиции в Турцию.

Источники сообщили, что Белый дом запрашивал информацию о законности пребывания Гюлена в США. По неподтвержденным данным, Гюлен проживает в США на основании гринкарты. Он живет в Пенсильвании с конца 1990-х годов.

Смотрите также Фетхуллах Гюлен: Кто этот проповедник, которого президент Турции обвинил в военном перевороте?

Напомним, что прокуратура Турции требует для исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена наказание в виде 3623 пожизненных заключений за "организацию неудавшегося госпереворота в Турции 15 июля 2016 года".

Его также обвинили в причастности к организации убийства российского посла Андрея Карлова в 2017 году.

Сам Гюлен свою причастность отрицает.