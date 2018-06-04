Белый дом: Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына назначена на утро 12 июня

Первая встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в следующий вторник, 12 июня, в Сингапуре в 9 утра по местному времени, сообщила спикер Белого дома Сара Сандерс.

"Передовая группа в Сингапуре завершает подготовку и останется на месте до начала саммита", - сказала она, передает Gulf News со ссылкой на AFP.

Представитель Белого дома добавила, что политика максимального давления на Северную Корею не изменилась, несмотря на запланированный саммит.

Напомним, что власти Сингапура распорядились выделить специальную зону, которая будет отгорожена с 10 по 14 июня для запланированного саммита между Трампом и Ким Чен Ыном.

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В последние недели исторический саммит США-КНДР оказался под угрозой срыва из-за, по мнению Вашингтона, "враждебных высказываний" северокорейского лидера.

Однако после встречи делегаций США и КНДР подготовка к саммиту продолжилась.