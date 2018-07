Белый дом исключил возможность легализации российской аннексии Крыма

В Белом доме исключили возможность легализации российской аннексии Крыма и подтвердили приверженность к санкционному давлению на Россию.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, США не признают незаконную аннексию украинского полуострова.

"Мы не признаем аннексию Крыма. Мы не можем согласиться с этим", - сказала Сандерс, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Q: Will you rule out the U.S. acknowledging the annexation [of Crimea] or is that on the table?



Sanders: We do not recognize Russia's attempt to annex Crimea. We agree to disagree on that front. https://t.co/6euxVACfGW pic.twitter.com/aw7QJtUEby