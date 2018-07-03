03 июля 2018, вторник

Белый дом исключил возможность легализации российской аннексии Крыма

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Сара Сандерс

Сара Сандерс

В Белом доме исключили возможность легализации российской аннексии Крыма и подтвердили приверженность к санкционному давлению на Россию.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, США не признают незаконную аннексию украинского полуострова.

"Мы не признаем аннексию Крыма. Мы не можем согласиться с этим", - сказала Сандерс, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Пресс-секретарь добавила, что санкции против РФ, введенные после захвата Крыма будут оставаться в силе. 

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 в Канаде заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.

Однако, советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что позиция Вашингтона по Крыму остается неизменной – аннексия Россией полуострова незаконна.

Об этом он заявил отвечая на вопрос о том, признает ли Вашингтон оккупацию Крыма Россией.

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