Белый дом исключил возможность легализации российской аннексии Крыма

В Белом доме исключили возможность легализации российской аннексии Крыма и подтвердили приверженность к санкционному давлению на Россию.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, США не признают незаконную аннексию украинского полуострова.

"Мы не признаем аннексию Крыма. Мы не можем согласиться с этим", - сказала Сандерс, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Q: Will you rule out the U.S. acknowledging the annexation [of Crimea] or is that on the table?



Sanders: We do not recognize Russia's attempt to annex Crimea. We agree to disagree on that front. https://t.co/6euxVACfGW pic.twitter.com/aw7QJtUEby — CBS News (@CBSNews) 2 июля 2018 г.

Пресс-секретарь добавила, что санкции против РФ, введенные после захвата Крыма будут оставаться в силе.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 в Канаде заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.

Однако, советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что позиция Вашингтона по Крыму остается неизменной – аннексия Россией полуострова незаконна.

Об этом он заявил отвечая на вопрос о том, признает ли Вашингтон оккупацию Крыма Россией.

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