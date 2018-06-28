Белый дом и Кремль одновременно объявят дату встречи Путина и Трампа

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что в четверг, 28 июня, администрации американского и российского президента одновременно объявят дату встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом передает Интерфакс.

"Президент США попросил меня приехать и договориться о времени проведения личной встречи двух президентов. Завтра будет сделано официальное заявление одновременно по московскому и вашингтонскому времени о дне проведения этой встречи", - заявил Болтон.

Ранее Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным, возможно, состоится в Хельсинки после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля.

Дональд Трамп, который хочет поладить с Россией, в последний раз встречался с Владимиром Путиным в ноябре 2017 года в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме.

Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.