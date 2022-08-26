«Образованные люди — враги режима». Белорусы унижены действиями Лукашенко — разговор с художником Владимиром Цеслером о будущем страны 26 августа, 18:34 Эксклюзив НВ Белорусский художник Владимир Цеслер (Фото:Сергей Гудилин / nashaniva.com)

Владимир Цеслер — один из самых известных современных художников и дизайнеров Беларуси. После президентских выборов 2020 года и начала массовых протестов он покинул страну.

В интервью Радио НВ он рассказал, куда привел Беларусь диктатор Александр Лукашенко и почему «вернуться в бывший Минск уже никогда не придется».

— Мне всегда казалось, что люди искусства и творчества могут немножко иначе видеть обстановку. Какие у вас предчувствия будущего Беларуси, исходя из того, что там происходит?

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— У меня предчувствия самые, наверное, неинтересные. Я почему-то не верю, что там произойдет какое-то изменение. И видимо, оно может произойти, но, возможно, это будет извне, возможно, не изнутри. Я не понимаю, как, но так продолжаться тоже не может.

Что я могу добавить, кроме сожаления, что так происходит? Белорусы, получается, унижены, потому что это не их воля, что предоставляются площадки в Беларуси для бомбардировок, ракет. Это совершенно не местные явления. В Беларуси все в протесте. Но никто ничего не сможет [сделать].

К сожалению, так как в Украине у нас не произошло в свое время. Возможно, что-то произойдет. Я пока не понимаю, как. Фантазии — это фантазии. Но реально я пока не знаю, что может произойти. По этому поводу крайнее сожаление у меня.

— Если послушать представителей белорусской оппозиции, то они, конечно, связывают демократическое будущее Беларуси не с самопровозглашенным президентом Лукашенко, а с победой Украины. В том смысле, что победа Украины будет означать в том числе неизбежную смену режима и в Беларуси в том числе. Как вам кажется, это слишком оптимистичный взгляд на мир?

— Я думаю, что оптимистичный. Я не думаю, что быстро будет победа в Украине, и не думаю, что так быстро поменяется наша власть в Беларуси. Хотя все этого ждут, все в большой надежде, что это может произойти.

— Полк Кастуся Калиновского воюет на стороне Украины с Россией. Они говорят, что задача номер один — это выгнать россиян с территории Украины. И задача вторая, но, разумеется, для них еще более важная, — освободить Беларусь. Вы говорили, что если вы и верите в какие-то перемены в Беларуси, то извне. Что вы думаете о таком факторе, как полк Калиновского?

— Это не один полк Калиновского. Там же еще есть военное формирование. Я знаю также многих знакомых, которые просто воюют уже в украинской армии, не входя даже в белорусские формирования.

Что я об этом думаю? Конечно, да, это уже сила, которая приобрела, наверное, на полях сражения боевой опыт. Это не просто люди… Кто перед ними [будет] стоять? Кто [Лукашенко] будет защищать? Армия Беларуси вряд ли. А вот всякий ОМОН. Они же специализируются на разгоне только мирных демонстрантов. Что они там умеют? Они разбегутся тут же. Я надеюсь, что так, возможно, и будет.

— У вас есть знакомые, которые воюют на стороне Украине. Что они вам рассказывают о войне? Что они увидели в Украине?

— Мы об этом не говорим. У них там связь, как правило, бывает очень сложной. Там не до таких разговоров. Один раз я дозвонился, он говорит: «Тут в казарме тихо, я не могу разговаривать». Все. Что у них там? Они настроены оптимистически.

— Может ли так произойти, что Лукашенко все-таки заставит белорусскую армию войти на территорию Украины? Один из аргументов, когда говорят, почему это будет самоубийством для Лукашенко, называют то, что сама белорусская армия не воевала. Если ее тут разобьют, это будет означать, что у Лукашенко не будет защиты, не будет этого силового блока, на котором и держится его правление. Как вам кажется, на чем держится режим Лукашенко?

— Так он и держится на режиме, на силовиках. До сих пор он мстит за то, что проиграл на выборах. И эта фраза «вы увидите, что будет потом»… Мы видим, что происходит потом. Сейчас увеличивается количество заключенных политических в тюрьмах. Дело в том, что я художник, я не эксперт…

— Интересно, что вы об этом думаете.

— Знаете, художник — это эмоции. Это не всегда правильно. Иногда эмоции, наверное, совпадают, но это эмоции.

Людей искусства, художников приглашать в правительство довольно сложно. У нас есть уже плохой опыт, когда один художник… Это эмоции. Тут нужен холодный рассудок.

— Сейчас есть выставка в польском Щецине, до этого она была в Вильнюсе. Я видел ваши протестные работы, которые вы начали делать с 2020 года, — это очень точные высказывания. Можно ли говорить о том, что сейчас Беларусь находится под российской оккупацией?

— Я думаю, что да.

По поводу работ. Кто-то заметил, что мои работы, созданные от 20 до 30 лет назад, сегодня стали актуальными. Возможно, у художника есть такое чувство предвидения. Это у многих такое.

— Начались после 2020 года действительно страшные репрессии. Большое количество белорусов были вынуждены выехать из страны, просто потому что режим Лукашенко угрожает их жизни. Сейчас Россия разместила свои войска на территории Беларуси, использует ее как плацдарм. В том числе есть мнение, что это оккупация. И часть украинцев считает, что белорусы недостаточно делают для того, чтобы бороться с режимом. Как вам кажется, в чем наша ошибка, когда мы так раздражаемся недостаточных протестных настроений белорусов?

— Я думаю, что важно здесь то, что в Беларуси протестное движение обезглавлено практически. Все основные лидеры находятся в тюрьме. Это достаточно важная причина.

— Что вы думаете о действиях белорусской оппозиции? Есть Светлана Тихановская. Если мы правильно понимаем, именно она победила на выборах в 2020 году. Достаточно ли делает оппозиция для того, чтобы показать миру, что нужно что-то делать с Лукашенко?

— Я этого не могу сказать. Потому что надо, во-первых, знать, что там происходит. Я не очень владею такой информацией.

То, что они там что-то делают, какие-то предпринимают шаги, какие-то встречи — сто процентов. Но, возможно, этих действий недостаточно. Но я еще раз говорю, в основном вся причина в том, что вот все протестное движение обезглавлено, потому что основные люди находятся в тюрьме.

— В одном из своих интервью вы сказали, что «вернуться в прежний Минск уже никогда не придется». Что вы имеете ввиду?

— Он уже другой. Люди выезжают из города. Это друзья. Есть утечка мозгов.

Что такое выехать человеку, вывезти его мир? Это настолько сложная история. Он перемещается куда-то. Естественно, что он там обрастает какими-то новыми связями.

К примеру, я помню, когда-то скульптор, по-моему, Неизвестный, он выехал еще при «совке». И кто-то из журналистов спросил: «а вы собираетесь возвращаться»? И он говорит: «Во-первых, меня обратно никто не приглашал. Во-вторых, я же уехал в США, там у меня ничего толком не было, студии не было. А здесь у меня есть студия, у меня есть еще что-то. Появляется какая-то недвижимость. А там на родине у меня ничего этого нет. Зачем мне туда возвращаться?».

Как бы ему сложно не было, какая бы ностальгия не мучила, но человек уже врос в другую землю. А как правило, это очень деятельные люди, это мозги.

[Лукашенко] же бьет по «мозгам». Раньше было такое понятие — пятой графы. А сегодня пятая графа — это высшее образование. Все образованные люди и есть враги режима. Поэтому как-то так. Люди, которые уезжают — мозги, они, возможно, там осядут. И к сожалению, вряд ли, наверное, вернутся обратно. Вот это страшно. Кроме того, что рушатся связи семейные, дружеские. Просто катастрофа.

— А среди ваших знакомых есть те, кто говорили, что Лукашенко прекрасный президент, и сейчас эта «военная спецоперация» идет по плану?

— Нет, это что-то за пределами фантазии, я такого не слышал.

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