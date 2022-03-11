«Белорусы не хотят воевать». Лукашенко — союзник Путина, но не стремится отправлять собственную армию в Украину — Калиновский 11 марта, 13:39 Цей матеріал також доступний українською Белорусский диктатор Александр Лукашенко в Москве (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко 11 марта обсуждают войну России против Украины. Может ли после переговоров к войне на стороне РФ присоединиться армия Беларуси, рассказал журналист Радио Свобода из Минска Валерий Калиновский.



«Белорусы не хотят воевать. Не хотят военные, солдаты и матери. Не желают этого и чиновники. Я понимаю, что не хочет этого и сам Лукашенко, привязанный к Путину, как некий вассал. <...> Лукашенко фактически является союзником Путина, России в этой войне: он снабжает тылы. Из Беларуси, из авиабазы летают самолеты, чтобы бомбить украинскую территорию; из Беларуси пускают ракеты; через белорусскую границу на украинскую территорию ворвались в направлении Киева многочисленные российские войска и никак этому не помешали ни белорусские пограничники, ни белорусские власти, потому что они здесь уже ничего не решают и даже об этом не говорят», — отметил в эфире Радио НВ Калиновский.

Журналист продолжил: фактически в Беларусь уже пришла война, но солдаты пока не участвуют в ней:

«Если это случится, это будет большой трагедией для всего белорусского народа. <...> [У Лукашенко козырь] - эта площадка, которую он предложил для переговоров, где встречаются [русская] и украинская делегации: бесплодно, но встречаются. <...> Но главный первый козырь — нежелание белорусского народа. Второй — у Лукашенко нет поддержки в обществе, он проиграл выборы 2020 года, за него не голосовало большинство. Дальше: то, что он проводит репрессии, — это не воспринимается положительно. В отличие от Путина, которого поддерживают в России, у Лукашенко большинства нет. Поэтому ему нужно смотреть, чтобы на него не пошло это оружие, которое он может направить против Украины».

Также Калиновский считает, что более 30 лет, после войны в Афганистане, Беларусь не участвовала в боевых действиях, поэтому военные страны не готовы убивать, а также не готовы к тому, что их будут убивать.

«В Беларуси главный лозунг „чтобы не было войны“. Это не в России „можем повторить“. То есть это совершенно другая психология общества», — добавил журналист.

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