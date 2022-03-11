«Не поддерживают участие в агрессии». Белорусы самовольно разбирают железнодорожные пути и копают противотанковые рвы — мэр Луцка 11 марта, 22:24 Цей матеріал також доступний українською Масштабные учения с участием военных РФ на территории Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Белорусские войска могут присоединиться к российским и вести войну против Украины, но Луцк готов к сопротивлению, заверил в эфире Радио НВ городской голова Игорь Полищук. Он добавил, что большинство белорусов не поддерживают участие их государства в войне.

«В прошлую пятницу я записал видеообращение к нашему городу-побратиму Бресту, который находится в 200 километрах. У нас почти 20-летняя история дружбы и хороших отношений. <...> Мы послали [обращение] во все возможные фейсбук-группы, на youtube-каналы, во все заведения Бреста, с которыми мы когда-нибудь контактировали — в школы, больницы, спортсменам, деятелям культуры. Именно в Бресте дислоцируется 48-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Республики Беларусь. На прошлой неделе от Генштаба ВСУ стало известно, что именно она, вероятно, может вторгнуться на территорию Украины. Мы мониторили реакцию на это обращение. Абсолютное большинство белорусов не поддерживают эти военные действия, они не поддерживают участие Беларуси в агрессии», — рассказал Полищук.

У жителей Волынской области есть родственники, друзья или знакомые в Беларуси, которые, по словам мэра, уверяют, что препятствуют будущим действиям белорусской армии в случае их присоединения к оккупантам:

«Они сообщают нам о том, что белорусы, не желая допустить участия Беларуси и кровопролития, человеческих жертв, уже сегодня самовольно совершают такие действия, как разбор железнодорожных путей для того, чтобы нельзя было подвезти технику; копание противотанковых рвов, чтобы танки не могли идти».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военнослужащие готовы к возможному вторжению Беларуси на территорию Украины.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко 11 марта сказал Владимиру Путину, что Украина якобы «подготовила позиции для нанесения удара по Беларуси».

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к белорусам и предупредил, что командование российских оккупационных войск готовит провокации — удары по ряду населенных пунктов, расположенных у украинско-белорусской границы.

Впоследствии в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что российская авиация нанесла удар по н.п. Копани в Беларуси у границы с Украиной. В министерстве обороны Беларуси опровергли информацию об ударах по территории страны.

Россия, начавшая 24 февраля полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летают самолеты и ракеты, идет техника. Также режим Лукашенко разрешил перевозить своей железной дорогой российские ракеты.

Интервью с белорусским оппозиционером Франаком Вячоркой https://www.youtube.com/watch?v=2S-iIm6lLMc&t=171s

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